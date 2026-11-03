Christbaum in Innsbruck mit Verspätung geliefert

Pünktlich um 12 Uhr fanden sich am Dienstag zahlreiche Schaulustige in der Tiroler Landeshauptstadt in der Altstadt ein, um das Aufstellen des Christbaumes zu bestaunen. Doch dieses Jahr war eine ordentliche Portion Geduld notwendig. Die Lieferung verzögerte sich nämlich.
Mit vier Stunden Verspätung traf am Dienstag der Christbaum, der die kommenden Wochen vor dem Goldenen Dachl in der Innsbrucker Altstadt strahlen wird, ein. Grund für die verzögerte Lieferung per Tieflader: Die Fichte, die aus Arzl stammt, war zunächst zu breit für den Transport.
Zahlreiche Schaulustige vor Ort
Gegen 16 Uhr war es dann aber endlich so weit: Mit einem Kran wurde der Weihnachtsbaum, der 20 Meter hoch, 66 Jahre alt und 7,5 Tonnen schwer ist, vor den Augen zahlreicher Schaulustiger aufgestellt.
Bald öffnen auch die rund 70 Marktstände.
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