Und so sieht er aus

Er steht! Christbaum thront wieder in der Altstadt

Tirol
04.11.2025 14:50
Die 18 Meter hohe Fichte wurde am Dienstag vor dem Goldenen Dachl aufgestellt.
Die 18 Meter hohe Fichte wurde am Dienstag vor dem Goldenen Dachl aufgestellt.(Bild: Johanna Birbaumer)

Ein Blick auf den Kalender zeigt: Die Advent- und Weihnachtszeit ist nicht mehr weit! Am Dienstag wurde in der Innsbrucker Altstadt wieder der Christbaum vor dem Goldenen Dachl aufgestellt. Nun starten auch die Vorbereitungen für die Christkindlmärkte.

0 Kommentare

Er ist rund 65 Jahre alt, beeindruckende 18 Meter hoch und etwa 4,5 Tonnen schwer: Der diesjährige Christbaum der Stadt Innsbruck wurde Dienstagmittag von den Mitarbeitern des Amtes für Wald und Natur aufgestellt. Die stattliche Fichte stammt von einem Grundstück der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) im Stadtteil Mühlau und ziert nun – fest verankert und weithin sichtbar – den Platz vor dem Goldenen Dachl.

„Bis Mitte Jänner wird der Baum das historische Stadtzentrum in ein weihnachtliches Lichtermeer tauchen und den Christkindlmarkt sowie die gesamte Innsbrucker Bergweihnacht mit festlichem Glanz erfüllen“, hieß es am Nachmittag vonseiten der Stadt.

Der Christbaum steht.
Der Christbaum steht.(Bild: Johanna Birbaumer)

Startschuss für den Christkindlmarkt
Wie jedes Jahr wird der Christbaum bereits Anfang November aufgestellt, um den parallelen Aufbau der rund 70 Marktstände des Christkindlmarktes zu ermöglichen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse in der Altstadt sei die Montage des Baumriesen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr möglich.

1300 LED-Lichter am Baum
In den kommenden Tagen werden die Mitarbeiter der IKB die rund 1300 LED-Lichter anbringen. Mithilfe eines Krans werde der Baum sorgfältig geschmückt und anschließend mit Stahlseilen sicher an den umliegenden Gebäuden befestigt.

Die Märkte in der Altstadt, am Bergisel sowie am Marktplatz öffnen dieses Jahr am Samstag, 15. November, ihre Pforten. 

Tirol

