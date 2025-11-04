Er steht! Christbaum thront wieder in der Altstadt

Er ist rund 65 Jahre alt, beeindruckende 18 Meter hoch und etwa 4,5 Tonnen schwer: Der diesjährige Christbaum der Stadt Innsbruck wurde Dienstagmittag von den Mitarbeitern des Amtes für Wald und Natur aufgestellt. Die stattliche Fichte stammt von einem Grundstück der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) im Stadtteil Mühlau und ziert nun – fest verankert und weithin sichtbar – den Platz vor dem Goldenen Dachl.