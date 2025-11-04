Er steht! Christbaum thront wieder in der Altstadt

Ein Blick auf den Kalender zeigt: Die Advent- und Weihnachtszeit ist nicht mehr weit! Am Dienstag wurde in der Innsbrucker Altstadt wieder der Christbaum vor dem Goldenen Dachl aufgestellt. Nun starten auch die Vorbereitungen für die Christkindlmärkte.
Er ist rund 65 Jahre alt, beeindruckende 18 Meter hoch und etwa 4,5 Tonnen schwer: Der diesjährige Christbaum der Stadt Innsbruck wurde Dienstagmittag von den Mitarbeitern des Amtes für Wald und Natur aufgestellt. Die stattliche Fichte stammt von einem Grundstück der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) im Stadtteil Mühlau und ziert nun – fest verankert und weithin sichtbar – den Platz vor dem Goldenen Dachl.
„Bis Mitte Jänner wird der Baum das historische Stadtzentrum in ein weihnachtliches Lichtermeer tauchen und den Christkindlmarkt sowie die gesamte Innsbrucker Bergweihnacht mit festlichem Glanz erfüllen“, hieß es am Nachmittag vonseiten der Stadt.
Startschuss für den Christkindlmarkt
Wie jedes Jahr wird der Christbaum bereits Anfang November aufgestellt, um den parallelen Aufbau der rund 70 Marktstände des Christkindlmarktes zu ermöglichen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse in der Altstadt sei die Montage des Baumriesen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr möglich.
1300 LED-Lichter am Baum
In den kommenden Tagen werden die Mitarbeiter der IKB die rund 1300 LED-Lichter anbringen. Mithilfe eines Krans werde der Baum sorgfältig geschmückt und anschließend mit Stahlseilen sicher an den umliegenden Gebäuden befestigt.
Die Märkte in der Altstadt, am Bergisel sowie am Marktplatz öffnen dieses Jahr am Samstag, 15. November, ihre Pforten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.