Damaged pipeline
Thermal baths and church also evacuated due to gas alarm
A gas alarm in Bad Ischl had far-reaching consequences: the thermal baths, church, stores, bank, restaurants, and private homes were within the danger zone and had to be evacuated. The fire department prepared for the worst, but the situation was averted.
During excavation work at the “ ” on Kaiser-Franz-Josef-Straße, the main gas line was damaged. A large amount of natural gas immediately began to leak, posing an acute risk of fire and explosion. “Since the sewer lines are currently being replaced, there was concern that the gas could spread through the sewer system. Consequently, additional fire departments were called in, and the cordoned-off area was expanded to a radius of 100 meters,” reported Incident Commander Hannes Stibl.
Measurements in the sewer system
Although the gas valve had been closed immediately, authorities had to assume the worst-case scenario; consequently, a large-scale evacuation order was issued before experts from the network operator and the Wolfgangsee-Ischl Water Quality Association conducted measurements in the sewer system.
After two hours, the scare was over
The measurements showed that, fortunately, no gas had spread there, and shortly before noon, the alarm was lifted and the operation concluded. In the meantime, the gas line had also been repaired. In the city, it took a while for the traffic jams caused by the road closures to clear.
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