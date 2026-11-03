3.8 million euros in debt
Construction firm with 50 employees files for bankruptcy
The construction company Lachinger, based in Oberhofen am Irrsee (Upper Austria), is insolvent. Due to a slump in sales in the private home construction sector, higher interest rates, and general inflation, the company has accumulated a total of 3.8 million euros in debt, reports KSV1870. Fifty employees are affected.
Reorganization proceedings without self-administration were initiated on Tuesday for Lachinger GmbH of Oberhofen am Irrsee. According to the creditors’ protection association KSV1870, the company operates in the construction industry, performing work such as plastering, laying screeds, and concrete and asphalt paving. The company specializes in windows.
The company, with 50 employees, is now bankrupt. The insolvency petition cites a slump in sales—particularly in private home construction—as well as higher interest rates and general inflation as the reasons for the bankruptcy. Liabilities total 3.8 million euros.
Restructuring is planned
“The insolvency administrator will examine whether and to what extent it is possible to continue the business,” says Petra Wögerbauer of KSV1870 Linz. “The plan is to implement restructuring measures and cost adjustments.”
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