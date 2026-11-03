After Soccer Player's Death
Police Investigate – Goalkeeper Called a “Murderer”
The death of Jesus de Miguel of CD Tenerife has shaken Spain and sparked a wave of sympathy even outside the sports world. While Jesus Owono of FC Andorra is being called a “murderer” following his brutal foul, police have now launched an investigation.
On Monday, Jesus de Miguel suffered severe injuries and went into cardiac arrest following a tackle by Jesus Owono in stoppage time of the second-division match. The referee called off the game with the score tied at 2-2. The next morning, De Miguel died in the hospital.
De Miguel is survived by his partner, Maria, and their daughter, Carla, who was born in June 2025. Numerous active and former professional soccer players, clubs, associations, and politicians have expressed their condolences to the player’s family and club.
Fans berate Owono
Goalkeeper Owono is reportedly shocked by the fallout from his foul. The Equatorial Guinea national team player deactivated his Instagram account on Tuesday after being called a “murderer” on social media.
The police have launched an investigation into possible negligent homicide. Authorities in the Canary Islands emphasized that this is a routine procedure under these circumstances.
Games in Spain Canceled
The Spanish Football Federation canceled all games scheduled for Tuesday. De Miguel was born in Madrid and had been playing for Tenerife since last year. In addition, UEFA announced that a minute of silence would be observed before all European Cup games this week.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.