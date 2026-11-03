Mautern: Millionen für Ersatzbrücke beschlossen

„Wichtige Lebensader“

„Die Donaubrücke Stein-Mautern ist eine Lebensader für die gesamte Wachau. Sie ist für Pendler ebenso wichtig wie für Betriebe, die Landwirtschaft, Schüler sowie die Gäste der Region. Deshalb freue ich mich, dass die Donau künftig auch während der Bauarbeiten an dieser Stelle ohne große Umwege überquert werden kann, erklärt dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Sichere Verkehrslösung“

Landesvize Udo Landbauer dazu: „„Die Ersatzbrücke kommt. Die Finanzierung ist gesichert. Für die Bevölkerung bedeutet das eine sichere, direkte und vernünftige Verkehrslösung ohne Umwege. Das war der klare Wunsch der Region, den wir jetzt in die Realität umsetzen.“