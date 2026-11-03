Bratislava Coach
A global superstar who recently lost his smile
With him on the sidelines, a new era on the European soccer stage even began on September 9 during the Paris SG–Slovan match: Yaya Touré.
The former star of Barcelona, Manchester City, and the Ivory Coast is the first African head coach in the Champions League. The 43-year-old took over Slovan just this past July. And with success: Touré led the Slovaks through three qualifying rounds into the Champions League, sparking genuine European euphoria throughout the club.
“That’s only human”
However, that euphoria has since noticeably faded at the second-place team in the Slovak league. Touré has experienced a similar fate: as results have weakened, his smile has increasingly disappeared. He recently commented on the situation: “I view this positively. Because you can’t always be at the top—sometimes you’re up, sometimes you’re down—that’s life, that’s human nature. The most important thing is how you get out of a situation like this.”
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