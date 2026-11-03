Condition Worsens
Cardiac arrest after a foul: Serious concerns for soccer player
Serious concerns for Jesus de Miguel: The CD Tenerife player suffered cardiac arrest on Monday after a brutal foul during a second-division match in Spain.
The incident occurred in stoppage time when De Miguel, running at high speed just past the midfield line, was fouled by FC Andorra goalkeeper Jesus Owono, who had sprinted out of the goal.
The goalkeeper was immediately shown a red card for the excessive tackle. Players from both teams appeared shaken by the sight of the injured player, and the referee called off the match with the score tied at 2-2.
Had to be resuscitated
On the way to the hospital, emergency responders had to resuscitate the soccer player, according to an initial statement on the 30-year-old striker’s condition: “De Miguel is breathing on his own but remains unconscious.”
Condition Deteriorates Overnight
CD Tenerife initially stated that De Miguel’s condition was serious but stable. However, the club announced in the morning: “Jesus de Miguel’s neurological condition has deteriorated.” Further information would follow at a later time.
FC Andorra expressed its regret and sympathy. “We at FC Andorra would like to send Jesus de Miguel our best wishes for a speedy recovery and much strength following the serious incident in today’s game. We hope he recovers soon. We send a warm embrace to the player, his family, and CD Tenerife,” the club said.
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