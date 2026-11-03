16-jähriger Drogenlenker fuhr auf Zivilstreife auf

Zwei Beamte verletzt

Noch bevor der Lenker sein Fahrzeug aber zum Stillstand brachte, kletterte er auf die Rückbank des Pkw. Dieser rollte daraufhin weiter und prallte gegen das Dienstfahrzeug. Zwei Beamte, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Fahrzeug befanden, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in das UKH Graz und wurden ambulant behandelt.