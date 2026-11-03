16-jähriger Drogenlenker fuhr auf Zivilstreife auf

Am Montagnachmittag fuhr ein 16-Jähriger im Zuge einer Verkehrskontrolle mit seinem Pkw auf das Dienstfahrzeug einer Zivilstreife auf. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen.
Gegen 15 Uhr wurde eine Zivilstreife in Graz am Montag auf einen Pkw auf der Triester Straße aufmerksam. Der Lenker war in Fahrtrichtung Norden unterwegs und missachtete dabei eine rote Ampel. Zudem hantierte er während der Fahrt mit seinem Handy. Die Beamten aktivierten daraufhin das Blaulicht sowie die im Heck des Dienstfahrzeuges angebrachte LED-Tafel mit dem Schriftzug „Polizei – bitte folgen“.
Zwei Beamte verletzt
Noch bevor der Lenker sein Fahrzeug aber zum Stillstand brachte, kletterte er auf die Rückbank des Pkw. Dieser rollte daraufhin weiter und prallte gegen das Dienstfahrzeug. Zwei Beamte, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Fahrzeug befanden, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in das UKH Graz und wurden ambulant behandelt.
Kein Führerschein, aber unter Drogeneinfluss
Im Zuge der Verkehrskontrolle stellten Polizisten schließlich fest, dass der 16-jährige Lenker aus Graz keinen gültigen Führerschein besaß. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief zwar negativ, aufgrund augenscheinlicher Symptome wurde aber ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv, woraufhin eine polizeiärztliche Untersuchung durchgeführt wurde, bei der die Fahruntauglichkeit festgestellt wurde.
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