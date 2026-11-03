Auto ging auf A2 bei Laßnitzhöhe in Flammen auf

Das Fahrzeug wurde durch das Feuer völlig zerstört. Auch zwei Betonteile der Asfinag wurden beschädigt. Das Feuer dürfte durch einen technischen Defekt im Motorraum ausgelöst worden sein. Während der Löscharbeiten mussten der erste und zweite Fahrstreifen der A2 gesperrt werden. Gegen 19.30 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden und die Autobahn war wieder für den Verkehr freigegeben.