Auto ging auf A2 bei Laßnitzhöhe in Flammen auf

Montagabend geriet ein Auto auf der A2 in Fahrtrichtung Graz in Brand. Der Pkw wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Drei Insassen konnten den Wagen noch rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt.
Kurz vor 18 Uhr am Montagabend wurden die Kameraden der Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf zu einem Brand auf der Südautobahn gerufen. Kurz vor der Abfahrt Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz stand ein Fahrzeug in Brand. Ersten Erhebungen zufolge war ein 19-Jähriger aus Graz gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf der Autobahn unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum kam.
Technischer Defekt als Auslöser
Aufgrund der zunehmend stärkeren Rauchentwicklung hielt der Lenker in der nächsten Pannenbucht an, wo die drei Insassen aus dem Fahrzeug ausstiegen und die Einsatzkräfte informierten. Als die Feuerwehren am Einsatzort ankamen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Insgesamt 35 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.
Das Fahrzeug wurde durch das Feuer völlig zerstört. Auch zwei Betonteile der Asfinag wurden beschädigt. Das Feuer dürfte durch einen technischen Defekt im Motorraum ausgelöst worden sein. Während der Löscharbeiten mussten der erste und zweite Fahrstreifen der A2 gesperrt werden. Gegen 19.30 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden und die Autobahn war wieder für den Verkehr freigegeben.
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