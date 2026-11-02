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Faustball-Linz 2–3

Dog Runs onto the Court as a “Streaker” Just Before Match Point at the Club World Championship

Nachrichten
02.11.2026 16:05
A dog (pictured above) dashed across the court in the fifth set of the Club World Championship ...
A dog (pictured above) dashed across the court in the fifth set of the Club World Championship final just before match point, after which Linz lost the point and the match.(Bild: fistball.tv)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

A curious incident occurred during the clutch moments of the final at the Fistball Club World Championship in Chile: With the score at 8–10 in favor of Linz AG Urfahr in the deciding set and match point for Brazil’s champion Novo Hamburgo, a dog dashed across the court. Austria’s sole participant then lost the point and the final 2–3.  

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Final of the Club World Championship in Chile. The fifth and decisive set in a thriller that would determine who would win the World Cup. The FBC Linz AG Urfahr fistball players were trailing 8–10 and called a timeout before the first match point for their Brazilian opponent, Novo Hamburgo, when something unusual happened... 

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