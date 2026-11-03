Zams investiert 300.000 € in winterfesten Eisplatz

Kosten teilen sich Gemeinde und TVB

Für den künftigen regionalen Treffpunkt investiert die Gemeinde einmalig 300.000 Euro. Davon wird der Tourismusverband West 30 Prozent tragen und 70 Prozent die Gemeinde. Die laufenden Kosten von 21.000 für die Kältetechnik wird der TVB Tirol West tragen. Die Gemeinde rechnet angesichts der erwarteten Besucherzahlen auch mit entsprechenden Einnahmen aus dem Eintritt. Mit dem Aufbau soll am 5. November begonnen werden. Die Eröffnung ist rund um den 20. November geplant. Die offizielle Eröffnungsfeier ist dann Anfang Dezember geplant.