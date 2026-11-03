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Coole Saison

Zams investiert 300.000 € in winterfesten Eisplatz

Tirol
03.11.2026 11:00
Der neue Kunsteislaufplatz soll bis Ende Februar offen haben
Der neue Kunsteislaufplatz soll bis Ende Februar offen haben(Bild: Gemeinde Zams)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Eislaufen endlich unabhängig vom Wetter. Die neue Anlage am Riefe-Gelände in Zams soll das bis Ende Februar garantieren.

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Natureislaufplätze scheinen der Vergangenheit anzugehören. Auch am beliebten Riefen-Gelände in Zams wurde immer gern Schlittschuh gelaufen. In den vergangenen Jahren war das aber ein Spaß von kurzer Dauer. Je nach Temperatur waren es gerade mal zwei Wochen im Winter, an denen der Natureislaufplatz benutzt werden konnte. Die neue Kunsteislaufbahn soll das nun ändern.

Zitat Icon

Die neue Anlage garantiert ein erweitertes Freizeitangebot für die gesamte Region. Sie sichert das Eislaufen über den gesamten Winter.

Benedikt Lentsch, Bürgermeister von Zams

Bild: Frei/Preschern

Neue Anlage soll nun Eislaufspaß garantieren 
Eine moderne Kunsteislaufanlage soll auf dem Riefe-Gelände entstehen. Den Zuschlag dafür hat das Reuttener Unternehmen AWEO erhalten, das unter anderem auch den Kunsteislaufplatz am Landhausplatz in Innsbruck errichtet. Mit einer Gesamtfläche von 722 m² entsteht eine „wetterunabhängige Freizeit- und Sporteinrichtung für die gesamte Region“, betonte Bürgermeister LA Benedikt Lentsch.

Konzipiert wurde das Projekt von Andreas Witting, Geschäftsführer der AWEO. Da es die einzige Kunsteisanlage im Bezirk Landeck ist, rechnet die Gemeinde mit einem großen Andrang. Die neue Bahn soll das Freizeitangebot in Zams erweitern und zugleich eine touristische Dimension erhalten. Bei den Eintrittspreisen orientiert sich die Gemeinde an vergleichbaren Eislaufplätzen. Ein Tagesticket kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Die neue winterfeste Eisanlage in Zams soll schon Mitte November für alle zugänglich sein. ...
Die neue winterfeste Eisanlage in Zams soll schon Mitte November für alle zugänglich sein. Gemeinsam mit den Schulen will die Gemeinde eine große Eröffnungsfeier Anfang Dezember gestalten.(Bild: Gemeinde Zams)

Kosten teilen sich Gemeinde und TVB 
Für den künftigen regionalen Treffpunkt investiert die Gemeinde einmalig 300.000 Euro. Davon wird der Tourismusverband West 30 Prozent tragen und 70 Prozent die Gemeinde. Die laufenden Kosten von 21.000 für die Kältetechnik wird der TVB Tirol West tragen. Die Gemeinde rechnet angesichts der erwarteten Besucherzahlen auch mit entsprechenden Einnahmen aus dem Eintritt. Mit dem Aufbau soll am 5. November begonnen werden. Die Eröffnung ist rund um den 20. November geplant. Die offizielle Eröffnungsfeier ist dann Anfang Dezember geplant.

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