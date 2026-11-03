Firma baut mit Ausbildung auf die Jugend

Sieben verschiedene Berufe können beim Baustoffproduzenten Baumit in Wopfing, Bezirk Wiener Neustadt, erlernt werden. Dafür erhielt das niederösterreichische Unternehmen nun den ÖGB-Anton-Benya-Preis im Wiener Rathaus verliehen.
Viele Generationen absolvierten bereits ihre technische Ausbildung bei Baumit in Wopfing, Bezirk Wiener Neustadt. So manch einer, der hier gelernt hat, ist auch Jahrzehnte später noch im Unternehmen. Kein Wunder, denn die Lehrausbildung hat hier bereits 72 Jahre am Buckel. Das Familienunternehmen ist nicht nur staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, sondern wurde nun auch mit dem ÖGB-Anton-Benya-Preis versehen. Gewürdigt wurden die praxisnahe Ausbildung in der modernen Lehrwerkstätte in Wopfing, Frauenförderung und Auslandspraktika. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian betonte bei der Verleihung, dass „es qualifizierte Fachkräfte nur dort gibt, wo Unternehmen bereit sind, sie auszubilden“.
Lehre mit Matura ebenso möglich
„Das ist eine tolle Anerkennung für uns und unsere Lehrlinge“, freut sich Lehrlingsausbildner Karl Postl. Das Unternehmen setzt auf Lehrlingswerkstätte, Auslandspraktika und Frauenförderung. Aktuell werden 30 Lehrlinge (zehn Prozent weiblich) in sieben technischen Berufen ausgebildet. Neben der praxisnahen technischen Ausbildung bietet Baumit auch Auslandspraktika und die Möglichkeit zur Lehre mit Matura. Mehr als ein Drittel der Lehrlinge nutzt mittlerweile dieses Angebot. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind eine wesentliche Voraussetzung für unseren Unternehmenserfolg“, sagt Baumit Geschäftsführer Manfred Tisch.
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