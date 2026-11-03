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Benya-Preis erhalten

Firma baut mit Ausbildung auf die Jugend

Niederösterreich
03.11.2026 11:00
von links Reihe hinten: Karl Postl (Leitung Lehrausbildung), Roland Hochwartner (Werksleitung), ...
von links Reihe hinten: Karl Postl (Leitung Lehrausbildung), Roland Hochwartner (Werksleitung), Walter Gems (Instandhaltungsleitung), Markus Weninger (Personalleitung), Manfred Mikusch (Konzern-Betriebsrat). Reihe vorn: Matthäus Rabl (Elektrotechnik 2. Lehrjahr), Anna Grabenweger (Metalltechnik 1. Lehrjahr), Lukas Biricz (Elektrotechnik 4. Lehrjahr).(Bild: Baumit)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Sieben verschiedene Berufe können beim Baustoffproduzenten Baumit in Wopfing, Bezirk Wiener Neustadt, erlernt werden. Dafür erhielt das niederösterreichische Unternehmen nun den ÖGB-Anton-Benya-Preis im Wiener Rathaus verliehen.

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Viele Generationen absolvierten bereits ihre technische Ausbildung bei Baumit in Wopfing, Bezirk Wiener Neustadt. So manch einer, der hier gelernt hat, ist auch Jahrzehnte später noch im Unternehmen. Kein Wunder, denn die Lehrausbildung hat hier bereits 72 Jahre am Buckel. Das Familienunternehmen ist nicht nur staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, sondern wurde nun auch mit dem ÖGB-Anton-Benya-Preis versehen. Gewürdigt wurden die praxisnahe Ausbildung in der modernen Lehrwerkstätte in Wopfing, Frauenförderung und Auslandspraktika. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian betonte bei der Verleihung, dass „es qualifizierte Fachkräfte nur dort gibt, wo Unternehmen bereit sind, sie auszubilden“.

Karl Postl (Ausbildungsleitung Baumit Lehrwerkstätte) und Manfred Mikusch (Konzern Betriebsrat)
Karl Postl (Ausbildungsleitung Baumit Lehrwerkstätte) und Manfred Mikusch (Konzern Betriebsrat)(Bild: Baumit)
Bei der Preisverleihung: Manfred Postl (Baumit Ausbildung), Josef Steininger (Baumit Lehrling + ...
Bei der Preisverleihung: Manfred Postl (Baumit Ausbildung), Josef Steininger (Baumit Lehrling + JVR), Andreas Groiß (Baumit Lehrling), Manfred Mikusch (Konzern Betriebsrat), Manfred Tisch (Geschäftsführung Baumit GmbH), Colien Phönix (Baumit Lehrling), Pepo Muchitsch (Bundesvorsitzender GBH), Rudolf Silvan (Landes GF GBH), Tobias Haberl (Jugend/ GBH) Karl Postl (Baumit Ausbildung) und Christoph Altenburger (Jugend/ GBH) freuen sich über die hohe Auszeichnung.(Bild: Markus Morianz)
Manfred Tisch (Geschäftsführung Baumit GmbH), Karl und Manfred Postl (Ausbildungsleitung Baumit ...
Manfred Tisch (Geschäftsführung Baumit GmbH), Karl und Manfred Postl (Ausbildungsleitung Baumit Lehrwerkstätte) freuen sich über die hohe Auszeichnung.(Bild: Markus Morianz)
von links: Lukas Biricz, Elektrotechnik 4. Lehrjahr, Anna Grabenweger, Metalltechnik 1. ...
von links: Lukas Biricz, Elektrotechnik 4. Lehrjahr, Anna Grabenweger, Metalltechnik 1. Lehrjahr, Karl Postl, Leitung Lehrausbildung, Matthäus Rabl, Elektrotechnik 2. Lehrjahr.(Bild: Baumit)

Lehre mit Matura ebenso möglich
„Das ist eine tolle Anerkennung für uns und unsere Lehrlinge“, freut sich Lehrlingsausbildner Karl Postl. Das Unternehmen setzt auf Lehrlingswerkstätte, Auslandspraktika und Frauenförderung. Aktuell werden 30 Lehrlinge (zehn Prozent weiblich) in sieben technischen Berufen ausgebildet. Neben der praxisnahen technischen Ausbildung bietet Baumit auch Auslandspraktika und die Möglichkeit zur Lehre mit Matura. Mehr als ein Drittel der Lehrlinge nutzt mittlerweile dieses Angebot. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind eine wesentliche Voraussetzung für unseren Unternehmenserfolg“, sagt Baumit Geschäftsführer Manfred Tisch. 

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