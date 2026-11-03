Firma baut mit Ausbildung auf die Jugend

Viele Generationen absolvierten bereits ihre technische Ausbildung bei Baumit in Wopfing, Bezirk Wiener Neustadt. So manch einer, der hier gelernt hat, ist auch Jahrzehnte später noch im Unternehmen. Kein Wunder, denn die Lehrausbildung hat hier bereits 72 Jahre am Buckel. Das Familienunternehmen ist nicht nur staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, sondern wurde nun auch mit dem ÖGB-Anton-Benya-Preis versehen. Gewürdigt wurden die praxisnahe Ausbildung in der modernen Lehrwerkstätte in Wopfing, Frauenförderung und Auslandspraktika. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian betonte bei der Verleihung, dass „es qualifizierte Fachkräfte nur dort gibt, wo Unternehmen bereit sind, sie auszubilden“.