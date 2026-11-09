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Magische Adventzeit: Winterzauber am Wörthersee

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09.11.2026 00:01
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Wenn der Wörthersee im festlichen Lichterglanz erstrahlt, wird die Adventzeit zu einem ganz ...
Wenn der Wörthersee im festlichen Lichterglanz erstrahlt, wird die Adventzeit zu einem ganz besonderen Erlebnis voller Weihnachtszauber und Romantik.(Bild: Stabentheiner)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wenn der Wörthersee im Lichterglanz erstrahlt, beginnt eine zauberhafte Zeit. Vier stimmungsvolle Adventwelten locken mit romantischen Momenten, regionalen Köstlichkeiten und festlicher Musik. Von der Engelsstadt Velden bis zum Pyramidenkogel wird die Vorweihnachtszeit zum besonderen Erlebnis.

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Wenn sich die Ufer des Wörthersees in ein funkelndes Lichtermeer verwandeln, beginnt eine ganz besondere Zeit. Vier einzigartige Adventwelten laden dazu ein, die Vorfreude auf Weihnachten zwischen romantischen Seeuferpromenaden, stimmungsvollen Klängen und liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk zu genießen. Ob direkt am Wasser oder hoch über der winterlichen Seenlandschaft – hier wird der Advent zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Velden – die romantische Engelsstadt
In der Adventzeit verwandelt sich Velden in eine zauberhafte Engelsstadt. Der schwimmende Adventkranz erstrahlt auf dem See und taucht die Umgebung in festlichen Glanz. Entlang der liebevoll geschmückten Straßen laden Adventhütten mit heimischem Kunsthandwerk und regionalen Köstlichkeiten zum Bummeln und Genießen ein. Besonders für Familien ist der märchenhafte Kinderadvent im stimmungsvollen Lichterpark ein unvergessliches Erlebnis.

Pörtschach – Kunst, die bewegt. Klänge, die berühren.
Beim Stillen Kunstadvent steht das besondere Zusammenspiel von Kunst, Musik und Natur im Mittelpunkt. Entlang der malerischen Promenade und über die naturbelassene Halbinsel führt ein Adventweg direkt am Wörthersee. Stimmungsvolle Lichtinszenierungen und Konzerte schaffen eine einzigartige Atmosphäre und laden dazu ein, den vorweihnachtlichen Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen.

Der Stille Advent in Pörtschach begeistert mit romantischen Lichtern direkt am See.
Der Stille Advent in Pörtschach begeistert mit romantischen Lichtern direkt am See.(Bild: Waschnig)

Pyramidenkogel – Advent über den Wolken
Hoch über dem Wörthersee erwartet Besucher ein Adventmarkt mit einzigartiger Aussicht. Am Fuße des höchsten hölzernen Aussichtsturms der Welt sorgen regionale Musikgruppen, Chöre und kleine Ensembles mit unverstärkten Klängen für authentische Weihnachtsstimmung. Von der Aussichtsplattform auf 920 Metern Seehöhe eröffnet sich ein beeindruckender Panoramablick über die winterliche Landschaft Kärntens. Für die kleinen Gäste hält Bär Benno spannende Abenteuer bereit.

Hoch über dem Wörthersee sorgt der festlich beleuchtete Pyramidenkogel für Weihnachtsstimmung.
Hoch über dem Wörthersee sorgt der festlich beleuchtete Pyramidenkogel für Weihnachtsstimmung.(Bild: Gert Steinthaler)

Maria Wörth – romantischer Kirchenadvent
Die malerische Halbinsel mit ihren beiden Kirchen bildet die Kulisse für einen besonders besinnlichen Advent. Festliche Konzerte in der Wallfahrtskirche, liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten laden zum Entdecken und Genießen ein. Eisprinzessin Luna entführt Besucher in eine zauberhafte Geschichtenwelt rund um Wunschbaum und Wunschglocke. Alpakawanderungen und Kirchenführungen ergänzen das abwechslungsreiche Programm.

Vor der malerischen Kulisse der Wallfahrtskirche lädt Maria Wörth zum Genießen und Verweilen ...
Vor der malerischen Kulisse der Wallfahrtskirche lädt Maria Wörth zum Genießen und Verweilen ein.(Bild: Petra Nestelbacher)

Weitere Adventtipps rund um den Wörthersee
Auch abseits der vier großen Adventwelten gibt es einiges zu entdecken. Klein, aber fein präsentiert sich der Ferlacher Adventzauber im Rosental. Jeden Freitag sorgen heimische Vereine und Unternehmen sowie ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm von Kindergärten, Schulen, Musikschule und Chören für vorweihnachtliche Stimmung.

In Krumpendorf lädt das Adventfunkeln an einem Wochenende zu gemütlichen Stunden ein. Direkt im Bahnhof Pörtschach begeistert die Galerie ZUGänglicheKUNST mit einem erlesenen Weihnachts-Handwerksmarkt. Ein weiteres Highlight ist der Advent de Luxe im Hotel Schloss Seefels, der mit einem Bootsshuttle vom Stillen Kunstadvent in Pörtschach aus erreichbar ist.

Bei einer Tasse Punsch lässt sich der Adventzauber am Wörthersee besonders genießen.
Bei einer Tasse Punsch lässt sich der Adventzauber am Wörthersee besonders genießen.(Bild: Petra Nestelbacher)

Kulinarischer Genuss im Advent
Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten. An den Adventständen erwarten Besucher frisch zubereitete regionale Spezialitäten, traditionelle Schmankerln und süße Winterklassiker. Ob bei einer wärmenden Tasse Punsch oder beim Genießen heimischer Köstlichkeiten – hier lässt sich die Vorweihnachtszeit von ihrer genussvollen Seite erleben.

Entspannt und nachhaltig von Adventmarkt zu Adventmarkt
Besonders stimmungsvoll lassen sich die Adventmärkte vom Wasser aus entdecken. Die Adventschifffahrt verbindet die festlich beleuchteten Orte am See und macht bereits den Weg zum Erlebnis. Neu sind die direkte Verbindung zwischen Pörtschach und Maria Wörth in nur 20 Minuten sowie die Schnellverbindung ohne Zwischenstopp zwischen Klagenfurt und Velden.

Shuttlebusse bringen Gäste von Velden und Maria Wörth bequem auf den Pyramidenkogel. Auch mit der Bahn sind die Adventmärkte in Velden und Pörtschach gut erreichbar. Für Übernachtungsgäste mit der Wörthersee Plus Card stehen zudem verschiedene öffentliche Verkehrsangebote kostenlos zur Verfügung.

Termine und Informationen

  • 20. November bis 20. Dezember 2026: Freitag, Samstag und Sonntag sowie am 7. und 8. Dezember.

  • Maria Wörth: 21. November bis 20. Dezember, Samstag und Sonntag sowie am 7. und 8. Dezember.

  • Ferlacher Adventzauber: jeweils freitags.

 

Alle weiteren Termine, Angebote, Öffnungszeiten und Fahrpläne unter: advent.woerthersee.com

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