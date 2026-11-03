Fanco Nero: Ein Ehrenpreis für den ewigen Django

Sechs Jahrzehnte nach „Django“ zeichnet Kitzbühel Franco Nero aus: Am 24. November erhält er den Ehrenpreis des Filmfestivals – einen Tag nach seinem 85. Geburtstag. Bis 28. November zeigt das Festival unter anderem „Eurotrash“, „Eklipse“ und den Landkrimi „Der Todesengel“.
Manche Rollen kleben an ihren Darstellern. Franco Nero wurde mit „Django“ 1966 gleich zum Verkaufsargument: Verleiher schmückten später auch Western mit dem Namen, in denen die Figur gar nicht vorkam. Sergio Corbuccis Rächer mit dem Sarg im Schlepptau hatte sich ultimativ ins Kinogedächtnis eingebrannt.
Vom Westernhelden zu Artus Tafelrunde
Nero blieb beweglich. Bereits 1966 war er als Abel in John Hustons „Die Bibel“ zu sehen. Als Lancelot in „Camelot“ erspielte er sich eine Golden-Globe-Nominierung und lernte Vanessa Redgrave kennen, seine spätere Ehegattin.
In „Der Tag der Eule“ kämpfte er als Polizist gegen die Mafia und bekam dafür 1968 den David di Donatello. Luis Buñuel machte ihn in „Tristana“ zum Maler an der Seite Catherine Deneuves, Fassbinder in seinem letzten Film „Querelle“ zum Offizier, der sich insgeheim nach einem Matrosen verzehrt. In Hollywood gab er 1990 einen General in „Stirb langsam 2“. 2005 übernahm er bei „Forever Blues“ selbst die Regie und spielte darin einen Trompeter. 2012 schaute er in Tarantinos „Django Unchained“ vorbei: Das Original gab sich die Ehre.
Am 24. November 2026 ehrt ihn das 14. Filmfestival Kitzbühel. Seinen 85. Geburtstag feiert der Italiener tags zuvor. Frauke Finsterwalders „Eurotrash“ eröffnet den Filmreigen. Bis 28. November folgen Peter Brunners „Down the Arm of God“, Manuel Wetschers Tiroler Debüt „Eklipse“ und Götz Spielmanns Landkrimi „Der Todesengel“ als Weltpremiere. In „Eklipse“ erschüttern die Aids-Erkrankung eines Vaters und die Vorurteile seines Umfelds eine Kinderfreundschaft im Tiroler Sommer 1999.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.