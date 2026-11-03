Fanco Nero: Ein Ehrenpreis für den ewigen Django

In „Der Tag der Eule“ kämpfte er als Polizist gegen die Mafia und bekam dafür 1968 den David di Donatello. Luis Buñuel machte ihn in „Tristana“ zum Maler an der Seite Catherine Deneuves, Fassbinder in seinem letzten Film „Querelle“ zum Offizier, der sich insgeheim nach einem Matrosen verzehrt. In Hollywood gab er 1990 einen General in „Stirb langsam 2“. 2005 übernahm er bei „Forever Blues“ selbst die Regie und spielte darin einen Trompeter. 2012 schaute er in Tarantinos „Django Unchained“ vorbei: Das Original gab sich die Ehre.