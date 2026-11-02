Luring Customers with Discounts
Bankruptcy: Depot Warns of Scams on Fake Websites
As recently announced, the home accessories chain Depot is completely withdrawing from Austria. Now, scammers are apparently trying to take advantage of the company’s bankruptcy. Depot is warning about fake websites that lure customers with high discounts.
According to the home decor chain, videos promoting steep discounts are circulating on TikTok. Depot warns against clicking on the links in the videos—they lead to fake stores under domains such as “depot-official.com,” which lure customers with false offers of up to 80 percent off.
“Please be careful!”
The company’s online store has been inactive since the end of September. Anyone who has fallen for the scam should contact their bank as soon as possible, Depot advises on its genuine website. “Please be careful and check carefully where you’re ordering from!” the notice states.
As recently as late October, the company announced that all 24 remaining stores in Austria will close by January 31, 2027, at the latest, and that approximately 140 employees will lose their jobs.
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