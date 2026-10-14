Löhne werden erst 2029 wieder richtig steigen

Während die Lebenshaltungskosten ständig klettern, bleiben die Einkommen leider zurück. Dabei sieht es auf dem Papier gar nicht schlecht aus: Nach 3,7 Prozent im Vorjahr werden die Bruttolöhne heuer um weitere 2,4 Prozent und kommendes Jahr gar um 2,9 Prozent zulegen, rechnet das Wifo. Doch schon nach Abzug der Inflation müssen Beschäftigte fürs laufende Jahr ein reales Lohnminus von 0,9 Prozent hinnehmen. Netto sinken die Bezüge sogar um 1,5 Prozent und 2027 nochmals um 0,2 Prozent.