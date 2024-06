Jetlag: Das alles beeinflusst er in unserem Körper

Wer kennt es nicht: Da fliegt man weit in die Ferne, um einen schönen Urlaub zu genießen - und dank Jetlag ist man dann die ersten paar Tage nur damit beschäftigt, seinen Schlaf-Wach-Zustand in den Griff zu bekommen. Dabei beeinflusst ein Jetlag weit mehr in unserem Körper, als man als Laie so vermuten mag! Neugierig? Wir haben für Sie recherchiert!