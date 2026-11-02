Zu Gast beim nördlichsten Imker Österreichs

Das Leben an der Grenze

Und natürlich hat sich, besonders nach der Grenzöffnung, das Leben in Rottal etwas verändert, aber Nosko sieht das durchaus positiv: „Als Kinder konnten wir uns nie vorstellen, was jenseits der Grenze ist, heute wissen wir, dass das Leben bei unseren Nachbarn ähnlich wie unseres funktioniert. Man konnte sich nur lange Zeit nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Mutter seiner aus Haugschlag stammenden Gattin noch in Neubistritz (dem heutigen Nova Bistrice in Tschechien) die Schule besucht hat.

Hannes Ramharter