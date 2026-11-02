Zu Gast beim nördlichsten Imker Österreichs

Hingebungsvoll widmet sich Franz Nosko in seinem Ruhestand seinen Bienenvölkern und genießt das Leben im Rottal. In Österreich gibt es keinen Imker und auch keine seiner emsigen geflügelten Freunde, die noch „weiter oben“ leben.
Der nördlichste Punkt Österreichs befindet sich in der Streusiedlung Rottal in der Gemeinde Haugschlag im Bezirk Gmünd. Konkret handelt es sich dabei um die Mündung des Rottaler Baches in den Neumühlbach. Mit Stand von 1. Jänner 2026 leben in Rottal 66 Menschen. In Rottal lebt auch der Imker Franz Nosko, dessen Bienen dort für den nördlichsten Honig Österreichs sorgen.
Als Tischler „ausgewandert“
Nosko wurde 1959 im Ort geboren, auch sein Vater und Großvater waren bereits als Imker tätig. Er erlernte den Beruf des Tischlers und musste bald erkennen, dass es in seinem Beruf gar nicht so einfach war, das ganze Jahr über beschäftigt zu werden und dass die im Waldviertel erzeugten Möbel ohnedies zu einem großen Prozentsatz nach Wien verkauft wurden.
Urkundenfälschungen als neues Spezialgebiet
Und daher suchte er einen Job in Wien, was ihn schließlich zur Polizei führte, wo er schließlich nach intensiver Weiterbildung als Kriminaltechniker im Innenministerium mit dem Spezialgebiet Urkundenfälschung arbeitete. Seiner Heimat blieb er jedoch auch in dieser Zeit treu: Er pendelte jedes Wochenende heim in den Norden Österreichs und mit seinem Pensionsantritt übersiedelte er wieder zur Gänze in das Rottal. Franz Nosko genießt das Leben in Rottal und widmet sich mit unverminderter Begeisterung seinen Bienenvölkern, erzeugt verschiedene Arten von Honig und Met.
Das Leben an der Grenze
Und natürlich hat sich, besonders nach der Grenzöffnung, das Leben in Rottal etwas verändert, aber Nosko sieht das durchaus positiv: „Als Kinder konnten wir uns nie vorstellen, was jenseits der Grenze ist, heute wissen wir, dass das Leben bei unseren Nachbarn ähnlich wie unseres funktioniert. Man konnte sich nur lange Zeit nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Mutter seiner aus Haugschlag stammenden Gattin noch in Neubistritz (dem heutigen Nova Bistrice in Tschechien) die Schule besucht hat.
Hannes Ramharter
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