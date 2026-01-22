ORF-Aus: El-Gawhary lässt seine Fans entscheiden

Diese Tatsache macht sich Karim El-Gawhary jetzt zunutze. In Postings auf Instagram und Facebook (437.000 Abrufe) richtet er seinen Blick nach vorn. Er bedankt sich für die Wertschätzung, die ihm seinen Abgang beim ORF nach 22 Jahren leicht mache. Es gibt auch eine Online-Petition mit über 20.000 Unterschriften „von Menschen, die sich wünschen, dass es weitergeht. Das hat mich alles überwältigt und auch sehr bewegt.“