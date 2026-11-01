Gericht: Im Kampf um Spital folgt doch noch Rekurs

Sabotage im Rechtsstreit?

Nachdem es mehr als eine Woche öffentlich nur hieß, dass man prüfen werde und man intern nur hörte, dass sich alle Fraktionsobleute des Gemeinderats seit diesem Zeitraum bereits auf den Rekurs verständigt hätten, ortete der Verein eine Sabotage des Rechtsstreits: „Die Frist läuft nur bis 4. November, es wäre eine Chuzpe, eine solche Beauftragung des Anwalts erst kurz vor Fristablauf zu machen!“ Eine solche Eingabe einer sehr problematischen Entscheidung könne von keinem Anwalt aus dem Ärmel geschüttet werden, lautet die scharfe Kritik.