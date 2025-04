Schönbrunn setzt Zeichen gegen Wildtierschmuggel

Geschmuggelte Tiere in Schönbrunn

Das neue Artenschutzhaus zeigt nun erstmals öffentlich jene Tierarten, die bisher nur hinter den Kulissen gehalten wurden. In 16 Terrarien leben dort unter anderem Tiere, die von der Zollbehörde beschlagnahmt und später im Tiergarten untergebracht wurden. Einige Arten wurden erfolgreich nachgezüchtet – darunter auch stark gefährdete Reptilien, die am Wiener Flughafen aufgegriffen wurden.