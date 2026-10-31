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Suffocated: Man from the Innviertel Rescued from a Well

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31.10.2026 14:00
Many wells are currently dry—in the Innviertel region, the water shortage prompted the fire ...
Many wells are currently dry—in the Innviertel region, the water shortage prompted the fire department to respond when a well owner collapsed inside one.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Krone Oberösterreich

The water shortage in Upper Austria threatened to cause a tragedy in the Innviertel region. A well owner ran out of air at a depth of 15 meters and was rescued at the last second by firefighters who had been alerted.

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He was barely responsive and severely disoriented when the fire department’s high-altitude rescue team reached him at a depth of about 15 meters, after his son and brother had raised the alarm late Saturday morning.

Air Pumped Down the Shaft via a Hose
While cleaning the well, the Innviertel resident had apparently run out of air in the truest sense of the word, and the man was no longer able to climb out of the shaft on his own. Until the rescue team was ready to begin the operation, fellow firefighters pumped air down into the shaft via a hose to prevent the man from losing consciousness.

Taken to the hospital for evaluation
Eventually, the rescuers were able to bring him to the surface unharmed. The Red Cross was already waiting there and transported the well owner to Schärding Hospital for further evaluation. His life is not in danger, and no emergency medical escort was necessary.

It remains unclear whether the Innviertel resident simply used up too much oxygen while cleaning the well or whether asphyxiating gases had already accumulated in the shaft beforehand.

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