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Erste Bäume sind da

In der Grazer Burg entsteht ein spektakulärer Wald

Steiermark
31.10.2026 14:31
Der neue Burgwald entsteht im baulich geöffneten Hof zwischen Schauspielhaus und Grazer Burg.
Der neue Burgwald entsteht im baulich geöffneten Hof zwischen Schauspielhaus und Grazer Burg.(Bild: Land Steiermark)
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Von Steirerkrone

Derzeit wird die Grazer Burg, der Sitz des steirischen Landeshauptmanns, erneuert. Der zweite Burghof wird dabei zu einem kleinen Wald! Kürzlich sind die ersten Bäume eingetroffen.

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Die Pflanzung des Burgwalds ist eine „logistische Meisterleistung“, betont der Projektverantwortliche Thomas Hofer (Leiter der Landesabteilung 2). „Tonnenschwere Bäume müssen zentimetergenau durch die engen Gassen der Altstadt bis in den Burghof manövriert werden – und das bei laufendem Verwaltungs- und Publikumsbetrieb.“

In Summe sollen es 113 Bäume werden – überwiegend groß gewachsen, teils mehr als zehn Meter hoch. Dazu kommen zahlreiche weitere Gehölze und Sträucher.  In den vergangenen Monaten wurde das Bodenniveau zum Areal des Schauspielhauses hin ausgeglichen. Dort entsteht bis zum Ende der Bauarbeiten 2027 ein neuer Zugang zur Burg und ein attraktiver Außenbereich für Besucher sowie auch für Landesbedienstete und Mitarbeiter des Schauspielhauses. In den Burgwald integriert wird ein Fahrrad-Abstellplatz mit mehr als 100 Stellplätzen.

Der Fahrradabstellplatz ist im Burgwald integriert.
Der Fahrradabstellplatz ist im Burgwald integriert.(Bild: Land Steiermark)

„Erholungsraum mitten in der Landeshauptstadt“
Der Burgwald soll auch zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen – durch Beschattung und natürliche Verdunstung. „Wir schaffen einen Erholungsraum mitten in unserer Landeshauptstadt“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek. Bisher war die Burg nur zu einem kleinen Teil für Besucher erlebbar, „das wollen wir ändern, die Grazer Burg öffnen und für Gäste attraktiver machen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom. 

Übrigens: Der zweite Burghof wurde schon in früheren Zeiten als Garten genutzt, wie Projektleiter Hofer berichtet. 

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