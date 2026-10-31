In der Grazer Burg entsteht ein spektakulärer Wald

In Summe sollen es 113 Bäume werden – überwiegend groß gewachsen, teils mehr als zehn Meter hoch. Dazu kommen zahlreiche weitere Gehölze und Sträucher. In den vergangenen Monaten wurde das Bodenniveau zum Areal des Schauspielhauses hin ausgeglichen. Dort entsteht bis zum Ende der Bauarbeiten 2027 ein neuer Zugang zur Burg und ein attraktiver Außenbereich für Besucher sowie auch für Landesbedienstete und Mitarbeiter des Schauspielhauses. In den Burgwald integriert wird ein Fahrrad-Abstellplatz mit mehr als 100 Stellplätzen.