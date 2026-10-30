After GAK – Hartberg
Schopp Angry at Referee: “I Just Don’t Get It”
Read HERE what both the winners and the losers had to say after the match between GAK and TSV Hartberg!
Gerald Scheiblehner (GAK coach): “We thought we were capable of playing a game that we’re currently unable to execute. We want to press high up the field, win one-on-one duels in the back line, and win second balls. We have huge issues in those areas. We’re not handling the space we’re giving up well. That’s because we’re not contesting those duels effectively and sometimes struggle with the pace when it comes to second balls. Now it’s up to me to recognize these issues.”
On the foul against Komposch: “It’s not our policy to injure players, but rather to be aggressive on the ball. I’m truly sorry for the player.”
Markus Schopp (Hartberg coach): “I can’t understand it. Two weeks ago, we had a serious incident involving a team that plays very intensely, constantly trying to get to the ball somehow. In the 2nd minute, I had exactly the same situation. My player is seriously injured. I demand that the referees be prepared. To me, it defies all logic that the player is still on the field. As a referee, I need to know what it means to officiate against this team.”
On the performance: “I’m incredibly proud of my guys because they played really, really well. I’m thrilled that they set a club record with this performance, because we’ve never had this many points (17, note) after eleven rounds.”
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