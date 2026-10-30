Schopp Angry at Referee: “I Just Don’t Get It”

Gerald Scheiblehner (GAK coach): “We thought we were capable of playing a game that we’re currently unable to execute. We want to press high up the field, win one-on-one duels in the back line, and win second balls. We have huge issues in those areas. We’re not handling the space we’re giving up well. That’s because we’re not contesting those duels effectively and sometimes struggle with the pace when it comes to second balls. Now it’s up to me to recognize these issues.”

On the foul against Komposch: “It’s not our policy to injure players, but rather to be aggressive on the ball. I’m truly sorry for the player.”