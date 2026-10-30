German Bundesliga
LIVE NOW: Elversberg vs. FSV Mainz!
Austrian national team players Stefan Posch and Phillipp Mwene suffered their third straight loss with FSV Mainz!
Three days after being eliminated from the DFB Cup by second-division side VfL Bochum, Mainz suffered a 1-4 league loss on Friday to promoted side SV Elversberg.
Elversberg temporarily in fifth place
Posch received a yellow-red card in the final minute, while Mwene played until the 63rd minute. Elversberg goalkeeper Nicolas Kristof didn’t concede a goal until the very end, and his team temporarily moved up to fifth place.
Elversberg secured its third win in its fourth Bundesliga home game. The surprise team has failed to earn three points at home only against Bayern Munich (1–2).
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