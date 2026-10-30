2nd Division – Round 11
Austria Salzburg Moves Up to Fourth Place After a 3-0 Win Over Amstetten!
Austria Salzburg has temporarily moved up to fourth place in the 2nd League!
On Friday, to kick off Matchday 11, the Salzburg team overtook the Lower Austrians with a 3–0 (2–0) win against SKU Amstetten. They trail league-leading Blau-Weiß Linz—who won’t play until Saturday (5 p.m.) in a marquee matchup against promotion rival Vienna, which is tied on points—by six points, having played one more game. SKN St. Pölten defeated Hertha Wels 2–1 (2–0).
Gebauer Scores a Brace
Christian Gebauer put Austria Salzburg on the path to victory with a brace before halftime (9th, 45’+1—penalty) and now has seven league goals this season. Tamar Crnkic sealed the win with a goal on a counterattack (55th). The Violets secured their third win in their last four matches.
St. Pölten ended its three-game winless streak thanks to goals from El Hadj Mane (7th) and Marek Kolodziejczyk (23rd) and moved up to 7th place for the time being. Yasin Mankan managed to pull one back for Wels with a volley off a corner kick (71'). The Cup quarterfinalist thus remains in 14th place in the standings.
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