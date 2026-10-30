Mexican Grand Prix
Leclerc “wins” the first practice session ahead of Antonelli!
Kimi Antonelli is on track to be crowned the youngest Formula 1 world champion in history this weekend in Mexico City! The 20-year-old Italian finished second in Friday’s first free practice session, 0.659 seconds behind Ferrari driver Charles Leclerc.
The young Mercedes star had been battling a mild viral illness in recent days, but completed 30 laps and, according to the team, is fit for Sunday’s Grand Prix (9 p.m. CET).
If Antonelli finishes at least ninth in the race, he would become only the third Italian to be crowned world champion, following Giuseppe Farina and Alberto Ascari in the 1950s. Teammate George Russell or Ferrari star Lewis Hamilton must win to prevent the youngster from clinching the world championship crown with four races still to go. If Hamilton wins, even a 10th-place finish would be enough for Antonelli to win the title.
The result:
Ten young drivers in action
Ferrari looked strong, at least in practice. Leclerc set the fastest time in the first practice session, while Hamilton finished in 4th place, just behind Danish driver Frederik Vesti, who was given the opportunity to take over Russell’s Mercedes cockpit. Many teams used the practice sessions in Mexico to fulfill one of their mandatory young driver appearances. Ten of the 22 cars were not driven by regular drivers in the first session.
Japan’s Ayumu Iwasa drove his Red Bull to fifth place, 0.985 seconds off the pace, and was thus faster than regular driver Isack Hadjar (11th). For Racing Bulls, 19-year-old Nikola Zolow became the first Bulgarian to complete an F1 practice session and finished 12th. Qualifying, which determines the starting grid, will take place on Saturday (10 p.m. CET).
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