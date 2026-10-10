Trump findet Nobelpreis für Pillay „peinlich“

Pillay wurde für ihren Einsatz „zur Förderung von Frieden und Völkerrecht“ ausgezeichnet. Die 85-Jährige kämpfte bereits als junge Anwältin gegen die Apartheid in Südafrika und machte später als internationale Spitzenjuristin Karriere.

Die US-Regierung verhängte am Freitag kurz nach Verkündung der Preisträgerin Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), an dem Pillay von 2003 bis 2008 Richterin war.