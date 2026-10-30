„Tonbandaffäre“: Keine Strafe für Ex-Vizeortschef

Nichtsdestoweniger übernahm er nun die Verantwortung dafür, das sei „aber kein Schuldeingeständnis“, wie sein Anwalt Christian Fauland betont. Man habe diesen Weg gewählt, um eine Diversion zu erwirken – was vor Gericht auch gelang. „Aufgrund der beruflichen Absicherung meines Mandanten haben wir diesen Weg gewählt. Aber Tatsache ist: An dem Fall passt einiges nicht.“