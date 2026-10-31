Besondere Events bringen Sauna-Gäste ins Schwitzen

Während Kinder bei den Gruselführungen in Loipersdorf am heutigen Halloweentag einen Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen dürfen, können sie sich in wenigen Wochen in Leoben die Wartezeit auf das Christkind schwitzend vertreiben. Die „Christkindlsauna“ ist im Asia Spa Leoben nämlich inzwischen eine Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit. Fest steht aber: „Entspannung bleibt das Herzstück des Wellnessbesuchs. Unsere Events schaffen aber die Kombination aus Erholung und Unterhaltung“, heißt es aus Leoben.