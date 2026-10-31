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Therme als Bühne

Besondere Events bringen Sauna-Gäste ins Schwitzen

Steiermark
31.10.2026 08:00
Im November sind in Leoben wieder die Perchten in den Saunen unterwegs.
Im November sind in Leoben wieder die Perchten in den Saunen unterwegs.(Bild: Asia Hotel &amp; Spa Leoben)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Immer öfter werden die Wellness-Bereiche in steirischen Thermen zu Bühnen, wo Erholung und Unterhaltung nahtlos ineinanderfließen. Die Ruhe der Gäste kommt dabei allerdings nicht zu kurz. Für viele Gäste sind die Events ein Highlight, das sie besonders anzieht.

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Der Beginn der kalten Jahreszeit ist für viele Steirer auch der Beginn der Thermen- und Saunazeit. Denn was gibt es Besseres, als an einem regnerischen Novembertag bei 80 Grad so richtig ins Schwitzen zu kommen? Immer öfter finden in den Wellness-Bereichen der steirischen Thermen aber besondere Events und Veranstaltungen statt.

Dabei kommt die Frage auf, ob bloße Ruhe und Entspannung für Badegäste inzwischen zu langweilig sind. „Nein, wir wären auch ohne Events voll“, ist sich Philip Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer des Thermenresorts Loipersdorf, sicher und fügt an: „Viele finden es aber spannend, die Therme einmal anders kennenzulernen. Wir möchten damit spezielle Erlebnisse und Erinnerungen schaffen.“

Besondere Events zum Schwitzen
Egal, ob Halloween, Weihnachten, Silvester oder Après-Ski – die Veranstaltungskalender der steirischen Thermen bieten zu jedem Anlass den richtigen Aufguss. Dabei werden selbstverständlich auch die Jüngsten nicht vergessen.

Zitat Icon

Der Schwerpunkt im Wellnessbereich wird immer die Entspannung bleiben. Das Ziel ist es aber, besondere Erlebnisse und Erinnerungen zu schaffen.

Philip Borckenstein-Quirini, Thermenresort Loipersdorf

Bild: TRL / Jean van Lülik Photographer

Während Kinder bei den Gruselführungen in Loipersdorf am heutigen Halloweentag einen Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen dürfen, können sie sich in wenigen Wochen in Leoben die Wartezeit auf das Christkind schwitzend vertreiben. Die „Christkindlsauna“ ist im Asia Spa Leoben nämlich inzwischen eine Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit. Fest steht aber: „Entspannung bleibt das Herzstück des Wellnessbesuchs. Unsere Events schaffen aber die Kombination aus Erholung und Unterhaltung“, heißt es aus Leoben.

Gäste brauchen Unterhaltung
Auch in der Therme Nova in Köflach weiß man, dass sich die Ansprüche an das Saunaerlebnis inzwischen verändert haben: „In der heutigen Zeit sind Gäste generell auf der Suche nach besonderen Erlebnissen. Wir merken, dass die Nachfrage nach außergewöhnlichen Aufgüssen zunimmt.“

Die Events im Wellness-Bereich im Asia Spa in Leoben begeistern Groß und Klein.
Die Events im Wellness-Bereich im Asia Spa in Leoben begeistern Groß und Klein.(Bild: Asia Hotel &amp; Spa Leoben / C. Wöckinger)
Anfang Oktober lockte das Saunafestival zahlreiche Gäste in die Therme Loipersdorf.
Anfang Oktober lockte das Saunafestival zahlreiche Gäste in die Therme Loipersdorf.(Bild: Thermenresort Loipersdorf)

Einen großen Beitrag zu den besonderen Wellnesserlebnissen trägt aber auch das Personal bei: „Unser engagiertes Sauna-Team freut sich immer besondere Dinge für unsere Gäste anzubieten. Außerdem versuchen wir als Thermenteam, ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm zu bieten“, bestätigt auch die Aqualux Therme in Fohnsdorf.

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Einigkeit herrscht in den vier Thermen in Bezug auf Rückzugsmöglichkeiten. So sei es wichtig, dass Events nicht im gesamten Wellness-Bereich stattfinden. Für Gäste, die lieber ruhig entspannen möchten, gibt es in jedem Haus Bereiche, in denen nichts passiert – auch wenn draußen die Perchten herrschen.

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