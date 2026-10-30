Wenn Artisten wie Insekten durch die Luft fliegen

Sie fliegen durch die Lüfte, balancieren auf Blättern, verbiegen sich kunstvoll und kleben an Wänden: In der Erfolgsshow „Ovo“ des Cirque du Solieil werden die Akrobaten zu Insekten. Man hört schon das Rauschen der Blätter und das Zirpen der Grillen, wenn man die Grazer Stadthalle betritt, wo die kanadischen Zirkusgiganten noch bis Sonntag zu Gast sind. Riesige Blüten und Gräser stehen auf der Bühne, ebenso ein riesiges Ei, das der Show seinen Namen (ovo ist portugiesisch für Ei) gibt.