Wenn Artisten wie Insekten durch die Luft fliegen

Der kanadische Cirque du Soleil ist mit seiner Erfolgsshow „Ovo“ bis Sonntag in der Grazer Stadthalle zu Gast: Darin verwandeln sich die Artisten auf eindrucksvolle Weise in Insekten. Viel Jugel bei der Premiere.
Sie fliegen durch die Lüfte, balancieren auf Blättern, verbiegen sich kunstvoll und kleben an Wänden: In der Erfolgsshow „Ovo“ des Cirque du Solieil werden die Akrobaten zu Insekten. Man hört schon das Rauschen der Blätter und das Zirpen der Grillen, wenn man die Grazer Stadthalle betritt, wo die kanadischen Zirkusgiganten noch bis Sonntag zu Gast sind. Riesige Blüten und Gräser stehen auf der Bühne, ebenso ein riesiges Ei, das der Show seinen Namen (ovo ist portugiesisch für Ei) gibt.
Allerhöchste Zirkuskunst
Und kaum geht die Show los, krabbeln die Artisten in den kunstvollen Kostümen von Liz Vandal aus allen Ecken und beginnen mit ihren tierisch guten Einlagen: Egal ob leuchtende Diabolos als Glühwürmchen durch die Luft fliegen, Springkäfer von der Kletterwand ins Trampolin springen, Schmetterlinge am Seil durch die Luft flattern oder die drei Clowns ihre humorvollen Balzrituale abhalten – der Cirque du Soleil bietet mit „Ovo“, wie nicht anders zu erwarten, allerhöchste Zirkuskunst.
Rasant und kurzweilig ist die Show, die weltweit schon mehr als sieben Millionen Menschen begeistert hat. Einziges Manko: Anders als bei früheren Shows, kommt die Musik mittlerweile großteils aus der Konserve. Doch dem Genuss dieser fantastischen Show, tut das keinen Abbruch. Viel Jubel bei der Graz-Premiere am Donnerstag. Für die Shows bis Sonntag gibt es noch Restkarten.
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