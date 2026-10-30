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Elektrisch durch die Stadt: der neue Chery Q

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30.10.2026 11:15
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CHERY präsentiert den vollelektrischen Q.
CHERY präsentiert den vollelektrischen Q.(Bild: CHERY)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Enge Gassen, die Suche nach dem Parkplatz und viele kurze Strecken: Der Alltag in der Stadt verlangt ein Auto, das unkompliziert mitdenkt. Genau dafür hat CHERY den Q entwickelt. Als vollelektrisches Stadtauto soll er im urbanen Umfeld seine Stärken ausspielen. 

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Wer in der Stadt lebt, kennt die kleinen Hürden: eine Parklücke, die knapp wird, eine Einfahrt, die eng ist oder eine Strecke, die man am Tag mehrmals fährt. Der Q soll diese Wege leichter machen und so Zeit für das schaffen, was wirklich zählt. Gerade für Familien, die zwischen Schule, Arbeit und Freizeit jonglieren, kann das einen Unterschied machen.

Gemacht für den Familienalltag
Kindergarten am Morgen, Einkauf am Nachmittag, Termin am Abend. Familien sind in der Stadt oft den ganzen Tag unterwegs. CHERY setzt bei der Entwicklung des Q auf Alltagstauglichkeit, technische Innovationen und Sicherheit. Unter dem Motto „Together for Family“ steht dabei die Familie im Mittelpunkt. CHERY versteht sich als familienorientierte Marke. Sicherheit, Komfort und verständlich erklärte Technologie stehen im Mittelpunkt der Entwicklung. Ziel ist ein Auto, das im Alltag verlässlich funktioniert und sich den Bedürfnissen der Familie anpasst.

Der CHERY Q wurde im Rahmen des CHERY International User Summit in der Unternehmenszentrale in Wuhu, China, präsentiert. Zuvor war das Modell auf der Mondial de l‘Auto in Paris zu sehen. Nun rückt der Q auch nach Europa vor.

Marktstart in Österreich
Der CHERY Q soll ab Mitte 2027 auch in Österreich erhältlich sein. Damit ergänzt er die bestehende Modellpalette um die Modelle Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 und Tiggo 9. Seit dem Marktstart im Frühjahr 2026 ist CHERY in Österreich mit mehreren Tiggo-Modellen vertreten.

Mehr erfahren: Alle Informationen zur Modellpalette gibt es auf chery.at.

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