Klimafreundlich heizen: Karl Flanyek & Förderungen

Steigende Energiepreise und gesellschaftlicher Wandel stellen viele Hausbesitzer vor neue Herausforderungen: Wie kann der Energieverbrauch gesenkt, das Zuhause modernisiert und das Klima nachhaltig geschont werden? Gleichzeitig bestehen aktuell lukrative Fördermittel für den Heizungstausch. Doch der Zeitraum dafür ist begrenzt. Wer seine Heizkosten im Blick behalten möchte, steht vor der Frage, wann der Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung am meisten Sinn macht und welche Technologien zukunftssicher sind.