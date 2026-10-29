Belogran GmbH: Bodenpflege für den Profi-Rasenbau

Angela Schadl, Geschäftsführerin der Belogran GmbH, setzt auf Bodenregeneration durch nachhaltige Pflege und ein 100 % biologisches Düngesystem für umweltschonende Rasenbewirtschaftung. Statt hoher Düngermengen fördert ihr Konzept das Bodenmikrobiom und senkt so Betriebskosten, ohne dass die Spielfläche darunter leidet.
Das Tierra Nua Pro-Rasen-Dienstleistungspaket kombiniert gezielte Pflanzenstärkung und synergistische Bodenhilfsstoffe. Durch diesen biologischen Bodenaufbau werden Wasserretention und Nährstoffkreisläufe stabilisiert, sodass Rasenflächen selbst bei starker Beanspruchung standhaft bleiben.
Kosteneffiziente Profirasenpflege durch ressourcenschonende Düngestrategie
Mit einer schrittweisen Umstellung auf nachhaltige Profirasen-Düngestrategie reduziert Belogran die Betriebs- und Düngemittelkosten im Profirasenbau erheblich. Greenkeeper und Kommunen können ihre Budgetplanung optimieren und gleichzeitig Umweltauflagen mühelos erfüllen.
Scherfeste Grasnarbe für sicheres Spiel und verbesserte Ballrolle
Die Förderung einer dichten Wurzelstruktur führt zu einer scherfesten Grasnarbe, die gleichmäßiges Spiel und exakte Ballrolle garantiert. So profitieren Sportplatzbetreiber von dauerhaft hochwertigen Spielflächen ohne chemische Zusatzmittel.
Schritt-für-Schritt Umstellung auf nachhaltige Düngestrategien
Belogran begleitet seine Kunden von der Bodenanalyse bis zur finalen Implementierung des biologischen Düngesystems. Auf diese Weise lassen sich Erfolge schon nach kurzer Zeit messen, und eine regenerative Landwirtschaft sowie langfristige Bodengesundheit werden fest verankert.
Mehr Informationen über die Produkte der Belogran GmbH findet man unter www.belogran.at.
Leingrabenweg 2A
A-8605 Kapfenberg
T: 0664/2596006