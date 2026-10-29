Belogran GmbH: Bodenpflege für den Profi-Rasenbau

Angela Schadl, Geschäftsführerin der Belogran GmbH, setzt auf Bodenregeneration durch nachhaltige Pflege und ein 100 % biologisches Düngesystem für umweltschonende Rasenbewirtschaftung. Statt hoher Düngermengen fördert ihr Konzept das Bodenmikrobiom und senkt so Betriebskosten, ohne dass die Spielfläche darunter leidet.