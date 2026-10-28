Frontalunfall auf nasser Fahrbahn in Kufstein

Ob wirklich der Regen und die nasse Fahrbahn für einen Unfall am Mittwoch in Kufstein (Tirol) verantwortlich waren, ist nicht geklärt. Fest steht, dass es nach einem Schleudermanöver zu einem Frontalcrash mit zwei Verletzten kam.
Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Türke mit einem Pkw in Kufstein auf der Luise-Fankhauser-Straße. In einer Kurve brach das Fahrzeugheck aus, der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Pkw eines entgegenkommenden 65-jährigen Einheimischen.
Beide Lenker ins Krankenhaus gebracht
Dabei zogen sich beide Männer erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Kufstein und die Polizei.
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