Junge Tierärzte lernen jetzt in der Steiermark

Eine neue Außenstelle der Veterinär-Uni Wien in Irdning-Donnersbachtal soll Studenten für die Nutztiermedizin im ländlichen Raum begeistern. Die vertiefte Zusammenarbeit soll sich außerdem positiv auf die Entwicklung der flächendeckenden tierärztlichen Versorgung auswirken.
In ländlichen Regionen stehen Landwirte immer öfter vor der Herausforderung, einen geeigneten Tierarzt für ihre Nutztiere zu finden. Pensionierungen und fordernde Arbeitszeiten sorgen für einen Engpass. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, starten die HBLFA Raumberg-Gumpenstein und die veterinärmedizinische Universität Wien eine vertiefte Zusammenarbeit.
Neue Außenstelle in Irdning-Donnersbachtal
Sie baut auf einer langen Partnerschaft auf und eröffnet neue Möglichkeiten in der praxisnahen Ausbildung der Studenten. Durch die Errichtung einer Uni-Außenstelle an der Schule im Ennstal sollen angehende Veterinäre intensiver mit der angewandten landwirtschaftlichen Forschung, den Anforderungen der Nutztierhaltung und tierärztlichen Praxis sowie der Großtiermedizin in Berührung kommen. Ziel ist es, die flächendeckende tierärztliche Versorgung langfristig zu sichern.
Uni-Rektor Matthias Gauly betont die Bedeutung attraktiver Ausbildungsangebote im ländlichen Raum. Nur so könnten junge Tierärzte frühzeitig für die Nutztiermedizin gewonnen werden.
Auch Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) zeigt sich begeistert und unterstreicht die zentrale Bedeutung einer flächendeckenden tierärztlichen Versorgung für die steirische Landwirtschaft: „Gesunde Tiere sind die Grundlage für leistungsfähige bäuerliche Familienbetriebe und die Produktion hochwertiger Lebensmittel.“
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