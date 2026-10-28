Junge Tierärzte lernen jetzt in der Steiermark

Neue Außenstelle in Irdning-Donnersbachtal

Sie baut auf einer langen Partnerschaft auf und eröffnet neue Möglichkeiten in der praxisnahen Ausbildung der Studenten. Durch die Errichtung einer Uni-Außenstelle an der Schule im Ennstal sollen angehende Veterinäre intensiver mit der angewandten landwirtschaftlichen Forschung, den Anforderungen der Nutztierhaltung und tierärztlichen Praxis sowie der Großtiermedizin in Berührung kommen. Ziel ist es, die flächendeckende tierärztliche Versorgung langfristig zu sichern.