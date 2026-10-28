For the Food Service and Retail Sectors
Brau Union Raises Beer Prices by 2.9 Percent
Brau Union, the Austrian subsidiary of Heineken, is raising beer prices for retail chains and restaurants by 2.9 percent effective December 1. The company cites higher costs for labor, transportation, raw materials, and packaging as the reason.
Brau Union, headquartered in Linz, is Austria’s largest beer company. It owns well-known brands such as Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, and Schladminger. The company adjusts its prices every December. Following a 3.2 percent increase last year, beer prices will rise by 2.9 percent this year.
Rising Costs Cited as Reason
“Price increases are putting pressure on us in many areas, particularly in labor costs, transportation, raw materials, and packaging materials,” said Brau Union manager Simon Steyrl in a statement on Wednesday regarding the price increase. “As a first step, we always try to implement internal optimizations to offset cost increases,” Steyrl said. However, he added, “we cannot compensate for all additional costs.”
How much of the increase will be passed on to consumers at the supermarket or at restaurants depends on the pricing policies of retail chains and restaurants. Ultimately, they decide how much of the price increase they will pass on to their end customers.
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