Medvedev Wins Opening Match at the Stadthalle

Following Alexander Zverev and Carlos Alcaraz the day before, the No. 3 seed at the Vienna Stadthalle tournament, Daniil Medvedev, also cleared the first hurdle. The 30-year-old Russian celebrated his 50th win of the season on Wednesday against Spain’s Daniel Merida, winning 7-6(5), 6-1 in 87 minutes. The 2022 Vienna champion struggled a bit in the first set but was then in a league of his own.