Erste Bank Open
Medvedev Wins Opening Match at the Stadthalle
Following Alexander Zverev and Carlos Alcaraz the day before, the No. 3 seed at the Vienna Stadthalle tournament, Daniil Medvedev, also cleared the first hurdle. The 30-year-old Russian celebrated his 50th win of the season on Wednesday against Spain’s Daniel Merida, winning 7-6(5), 6-1 in 87 minutes. The 2022 Vienna champion struggled a bit in the first set but was then in a league of his own.
“It’s a much slower court than in Almaty. So it was a bit difficult at first to get used to it,” Medvedev said, reflecting on his fourth title win this year alone, following victories in Brisbane, Dubai, and Hangzhou. Incidentally, it was the first title defense of his career and his 25th overall.
Round of 16 against Norrie
Medvedev, who had been disqualified three weeks ago in the Beijing semifinals against Novak Djokovic for hitting a ball into the crowd, quickly fell behind 0–3 in the first set. He then managed a second break at 3–5 to make it 4–5 and, in the tiebreak, turned a 3–5 deficit into a 7–5 victory.
In the second set, the former world No. 1—who has all but secured his spot at the ATP Finals—had an easy time of it. In the round of 16, Medvedev will now face Britain’s Cameron Norrie.
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