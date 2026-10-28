Arbeiter (53) stürzt auf Baustelle vier Meter ab

Fataler Arbeitsunfall in Mutters im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Mittwoch! Auf einer Baustelle stürzte ein Arbeiter (53) vier Meter in die Tiefe. Der Verletzte wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 10.40 Uhr. Bei einer Baustelle in Mutters war der 53-Jährige mit Schalungsarbeiten beschäftigt. „Aus noch unbekannter Ursache stürzte er aus einer Höhe von rund drei bis vier Metern ab“, heißt es von den Ermittlern.
In Klinik eingeliefert
Durch den Absturz zog sich der Arbeiter „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Die Rettung musste ausrücken und den 53-Jährigen in die Klinik nach Innsbruck einliefern.
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