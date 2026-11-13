Forschung in Österreich macht Hoffnung

Peter hat Blutkrebs. Er führt trotz seiner Erkrankung „Multiples Myelom“ ein normales Leben. Peter ist eine Zeichentrickfigur. Er hilft, Angst vor der Diagnose Krebs zu nehmen.
Peter wurde von Johnson & Johnson Innovative Medicine in Kooperation mit einer Illustratorin und einer Krankenhausärztin entwickelt. Er erklärt die Diagnose, Therapiemöglichkeiten und wie gute Lebensqualität trotz Krebs gelingt – mit Bildern und Videos im Internet, wo Menschen nach Antworten suchen.
Gute Aussichten
Früher lebten Patienten nach der Diagnose Multiples Myelom oft nur wenige Jahre (1). Heute hat der Großteil laut aktuellen Studien wahrscheinlich eine normale Lebenserwartung (2). Patienten in österreichischen Krankenhäusern zählen oft zu den ersten weltweit, die Zugang zu neuen Therapien erhalten. „J&J investiert in Forschung, um moderne Therapien zu den Patienten zu bringen und so den Verlauf von Erkrankungen nachhaltig positiv zu beeinflussen“, betont Sara Leitao, Managing Director von J&J.
Während andere Unternehmen sich zurückziehen, führt J&J derzeit 37 klinische Studien in Österreich durch. Leitao: „Sie bieten Chancen für austherapierte Patienten. Ohne Kosten für das Gesundheitssystem. Unsere Kinder sollen bald sagen können: Wir haben keine Angst vor Krebs, denn der ist heilbar.“
Was Betroffene wissen sollten und welche Unterstützung es gibt, erfahren Sie in Peters Videoreihe. Hier geht‘s zu der Videoreihe.
Weitere Unterstützung finden Sie hier „Multiples Myelom Selbsthilfe“.
1 Rodriguez et al. (2013): 60 Years of Survival Outcomes, Springer.
2 van de Donk et al. (2026): Projecting Functional Cure in RRMM, International Myeloma Society Meeting, Glasgow.
AT_CP 606409_Nov2026
Mit Unterstützung von Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria