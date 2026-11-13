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Forschung in Österreich macht Hoffnung

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13.11.2026 00:01
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Zeichentrickfigur Peter informiert über Blutkrebs.
Zeichentrickfigur Peter informiert über Blutkrebs.(Bild: Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Peter hat Blutkrebs. Er führt trotz seiner Erkrankung „Multiples Myelom“ ein normales Leben. Peter ist eine Zeichentrickfigur. Er hilft, Angst vor der Diagnose Krebs zu nehmen.

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Peter wurde von Johnson & Johnson Innovative Medicine in Kooperation mit einer Illustratorin und einer Krankenhausärztin entwickelt. Er erklärt die Diagnose, Therapiemöglichkeiten und wie gute Lebensqualität trotz Krebs gelingt – mit Bildern und Videos im Internet, wo Menschen nach Antworten suchen.

Gute Aussichten
Früher lebten Patienten nach der Diagnose Multiples Myelom oft nur wenige Jahre (1). Heute hat der Großteil laut aktuellen Studien wahrscheinlich eine normale Lebenserwartung (2). Patienten in österreichischen Krankenhäusern zählen oft zu den ersten weltweit, die Zugang zu neuen Therapien erhalten. „J&J investiert in Forschung, um moderne Therapien zu den Patienten zu bringen und so den Verlauf von Erkrankungen nachhaltig positiv zu beeinflussen“, betont Sara Leitao, Managing Director von J&J.

Sara Leitao, Managing Director J&J Österreich
Sara Leitao, Managing Director J&J Österreich(Bild: Martin Hörmandinger)

Während andere Unternehmen sich zurückziehen, führt J&J derzeit 37 klinische Studien in Österreich durch. Leitao: „Sie bieten Chancen für austherapierte Patienten. Ohne Kosten für das Gesundheitssystem. Unsere Kinder sollen bald sagen können: Wir haben keine Angst vor Krebs, denn der ist heilbar.“

Peters Videoreihe: Wissenswertes zum Multiplen Myelom

Was Betroffene wissen sollten und welche Unterstützung es gibt, erfahren Sie in Peters Videoreihe. Hier geht‘s zu der Videoreihe

Weitere Unterstützung finden Sie hier „Multiples Myelom Selbsthilfe“.

1 Rodriguez et al. (2013): 60 Years of Survival Outcomes, Springer.

2 van de Donk et al. (2026): Projecting Functional Cure in RRMM, International Myeloma Society Meeting, Glasgow.

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Mit Unterstützung von Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria

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