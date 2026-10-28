Blau-türkise Spekulationen | Frage ans Wahlvolk

Frage ans Wahlvolk. Einerseits bemüht sich die SPÖ mit Kräften, ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Andererseits ist auch dem überwiegenden Teil der Türkis-Schwarzen klar, dass sie mit dem fahrlässigen Sprung in Neuwahlen den Kanzler los sind – und das womöglich für eine lange Zeitspanne. Mit den blau-türkisen Spekulationen setzt sich auch Andreas Mölzer in seinem heutigen „Krone“-Kommentar auseinander. Er bezieht sich dabei auf ein Interview von Bundeskanzler Christian Stocker aus Anlass des Nationalfeiertags in einem österreichischen Nachrichtenmagazin, wo dieser erstmals eingestand, dass es innerhalb der ÖVP Kreise gibt, die einen Wechsel zu einer Koalition mit den Freiheitlichen goutieren würden. Und dabei erklärte, er sehe keinen Vorteil darin, dass die ÖVP „statt der Kanzler-Partei die Vizekanzler-Partei“ unter Herbert Kickl wäre. Der blau-gefärbte Autor versteht Stockers Sicht, dass man „den Ballhaus Platz und den Kanzler nicht so ohne weiteres aufgeben möchte“. Aber Mölzer stellt die Frage, „ob es diesbezüglich um den Nutzen einer 20-Prozentpartei und ihres Obmanns geht, oder um Wohl und Wehe der Republik insgesamt und damit der österreichischen Bevölkerung“. Mölzer schreibt: „Dem Parteipolitiker ist die Position des Regierungschefs einer mehr oder minder reformunfähigen Dreierkoalition mit einer völlig maroden Sozialdemokratie natürlich lieber, als ein Rückzug ins zweite Glied. Wenn dies aber der Souverän, nämlich das Wahlvolk so will – und alle Umfragen sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache – sollte dies für jeden Demokraten eine Selbstverständlichkeit sein.“ Fragt sich nur, wann das Wahlvolk wirklich gefragt wird. Doch erst im September 2029? Kaum vorstellbar.