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"What a Life"

At just 25 years old: ÖSV skier ends her career!

Nachrichten
28.10.2026 08:48
Christina Födermayr
Christina Födermayr(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

It’s over: At just 25, ski crosser Christina Födermayr is ending her career!

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Christina Födermayr is calling it quits. Austria’s ski crosser announced her retirement on social media: “I gave this sport my all!”

“It was wonderful”
In addition to her athletic successes, her career was marked above all by numerous injuries. “I don’t want to think about what could have been. I want to think about what was,” she writes, despite some setbacks. “What a life. And my goodness… it was wonderful. Thank you, skiing!”

A World Cup podium finish
In 2021, she claimed the Junior World Championship title with the team; a year later, she won individual bronze at the Junior World Championships. Födermayr celebrated her greatest World Cup success in December 2023 in Arosa, where she finished second. Ironically, it was in that very race that she sustained injuries to the posterior cruciate ligament and medial collateral ligament of her left knee.

Two Olympic Appearances
She has competed in the Olympic Games twice: she finished 22nd in both Beijing in 2022 and Livigno in 2026. Now a new chapter in her life awaits...

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