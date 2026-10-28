Kellerbrand: Bewohner über Drehleiter gerettet

Im Grazer Bezirk Eggenberg kam es am Dienstagabend zu einem Kellerbrand. Weil der Fluchtweg versperrt war, mussten die Feuerwehrkräfte mehrere Personen über eine Drehleiter ins Freie retten.
Die Berufsfeuerwehr Graz musste am späten Dienstagabend zu einem Kellerbrand in der Heinrich-Heine-Straße ausrücken. Um 21 Uhr ging der Alarm ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das gesamte Geschoß bereits stark verraucht.
Die Feuerwehrmänner und -frauen machten sich schnellstmöglich daran, die Bewohner aus dem Haus zu retten, denn der Fluchtweg über das Stiegenhaus war versperrt. Mehrere Personen mussten mit einer Drehleiter über die Fenster des Obergeschoßes ins Freie befördert werden.
Der Brand in einem Kellerlagerraum konnte rasch gelöscht werden. Zudem waren umfangreiche Lüftungs- und Sicherungsarbeiten notwendig. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit fünf Fahrzeugen und 24 Kräften im Einsatz.
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