Zum Jubiläum zwischen Bilderwald und Roboterarm

Spüren Sie bei den Besucherinnen und Besuchern ein stärkeres Interesse am Kaufen oder am Entdecken und Vernetzen?

Entdecken und Kaufen halten sich die Waage. Die ARTfair ergänzt etablierte zeitgenössische Kunst durch neue Tendenzen: KI-Kunst zeigen wir seit drei Jahren, heuer kam Robotik in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck hinzu. Das Publikum entdeckt Neues und bleibt seinen Künstlern treu. Besonders freut mich, dass auch junge Paare wiederkommen und sich jedes Jahr ein weiteres Bild ihres Lieblingskünstlers kaufen.