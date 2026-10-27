„9 Plätze – 9 Schätze“: Riegersburg holt Platz 2

Sie ist das bekannteste Wahrzeichen der Südoststeiermark und zieht jährlich Tausende Besucher an: die Riegersburg. Bereits 1128 wurde sie urkundlich erwähnt, über viele Jahrhunderte galt sie wegen ihrer Lage auf einem Vulkanfelsen als uneinnehmbar – heute punktet sie unter anderem mit der Greifvogelwarte und mehreren Museen.