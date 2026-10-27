„9 Plätze – 9 Schätze“: Riegersburg holt Platz 2

Die Riegersburg gilt als Juwel im steirischen Vulkanland. Jetzt holte sich das Wahrzeichen den zweiten Platz in der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“. Der Sieg ging heuer nach Vorarlberg.
Sie ist das bekannteste Wahrzeichen der Südoststeiermark und zieht jährlich Tausende Besucher an: die Riegersburg. Bereits 1128 wurde sie urkundlich erwähnt, über viele Jahrhunderte galt sie wegen ihrer Lage auf einem Vulkanfelsen als uneinnehmbar – heute punktet sie unter anderem mit der Greifvogelwarte und mehreren Museen.
Grund genug, unser Juwel 2026 als steirischen Kandidaten für die ORF-Show „9 Plätze, 9 Schätze“ ins Rennen zu schicken. Abgestimmt wurde von einer Jury und dem TV-Publikum per Telefon-Voting.
Die Auswahl wurde jetzt mit dem zweiten Platz belohnt. Ganz zur Freude der Burgherren Sonja und Emanuel Liechtenstein und von Patin Conny Hütter (v. l.). Der erste Platz ging sich knapp nicht aus, dieser ging an das Tilisunagebiet in Vorarlberg.
Die Steiermark holte den Titel zuletzt 2022 mit dem Friedenskircherl am Stoderzinken und 2020 mit der Strutz-Mühle in der Weststeiermark nach Hause.
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