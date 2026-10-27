Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Helifly Helicopterservice: Adrenalin pur erleben

Specials
27.10.2026 15:20
Werbung
Atemberaubender Helikopter-Rundflug mit Helifly Helicopterservice garantiert Sicherheit und ...
Atemberaubender Helikopter-Rundflug mit Helifly Helicopterservice garantiert Sicherheit und Abenteuer in Österreich.(Bild: Helifly Helicopterservice)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ein Flug im Hubschrauber verbindet Adrenalin, Exklusivität und natürlich atemberaubende Landschaftsperspektiven wie kaum ein anderes Erlebnis, insbesondere mit Helifly Helicopterservice. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Hubschrauberrundflügen im deutschsprachigen Raum und setzt auf höchste Sicherheitsstandards. Rundflüge, Gruppen- und Eventeinsätze sowie Spezialtransporte werden europaweit organisiert und bieten einen außergewöhnlichen Blick auf Landschaft und Stadt.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Helifly Helicopterservice steht die Sicherheit der Passagiere konsequent im Mittelpunkt. Für den Anbieter ist dies kein bloßes Schlagwort, sondern gelebter Standard im täglichen Flugbetrieb. Alle Maschinen werden regelmäßig gewartet und entsprechen höchsten technischen Normen. Die Piloten verfügen über langjährige Erfahrung und wissen, wie man auch in anspruchsvollem Gelände oder bei wechselhaften Wetterbedingungen Ruhe bewahrt. Kein Flug startet ohne umfassenden Sicherheitscheck und Wetterbeurteilung, gerade bei Rundflügen in Österreich ist das entscheidend für ein ungetrübtes Erlebnis.

Vielfalt an Helikopter-Rundflügen und Spezialaufträgen
Das Angebot von Helifly Helicopterservice ist bemerkenswert facettenreich. Gefragt sind vor allem Helikopter-Rundflüge über das Salzkammergut, Osttirol, die Steiermark oder auch entlang beeindruckender Alpenpanoramen. Für Eventveranstalter und Firmen realisiert das Team individuelle Flugkonzepte, von Firmenfeiern und Geburtstagen bis hin zu VIP-Transfers, Gourmetflügen oder Lastenflügen. Selbst schwierige Transportflüge in unzugänglichem Gelände meistert Helifly mit speziell ausgerüsteten Maschinen und erfahrenen Piloten. Flexibilität und individuelle Beratung zeichnen das Unternehmen über die Grenzen Österreichs hinaus aus.

Erlebniswert und Exklusivität: Geschenke für Abenteuerlustige
Immer häufiger entscheiden sich Abenteuerlustige, Paare oder kleine Gruppen für einen Helifly-Hubschrauber-Rundflug als ganz persönliches Erlebnis. Gerade als besonderes Geschenk ist das Angebot gefragt: Nicht nur atemberaubende Aussichten, sondern auch das intensive Gefühl von Freiheit und Exklusivität machen jeden Rundflug mit Helifly einzigartig. Im Unterschied zu Standardlösungen betont der Anbieter maßgeschneiderte Arrangements, die auf individuelle Wünsche eingehen. Wer urbanes Sightseeing aus der Luft bevorzugt oder spektakuläre Natur sehen möchte, findet im Portfolio zahlreiche Optionen, die Erlebnis und Sicherheit in Einklang bringen.

Zielgruppenorientierte Flugangebote und neue Buchungstrends
Die Entwicklung am Markt zeigt: Neben Touristen und Erlebnisgeschenk-Suchenden entdecken zunehmend Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft sowie die Medienbranche den Wert von Helikopterflügen. Durch spezialisierte Angebote wie Arbeitsflüge, Luftaufnahmen oder Transportunterstützung eröffnet Helifly Helicopterservice neue Perspektiven. Der Trend zur unkomplizierten Online-Buchung und zu exklusiven Event-Arrangements spiegelt sich auch in der langfristigen Mission wider: Mit einer europaweiten Buchungsplattform sollen künftig alle Helikopterrundflüge so einfach reservierbar sein wie eine klassische Reise.

Kompetenz und Innovation bei Helifly Helicopterservice
Gegründet aus echter Leidenschaft für die Fliegerei, steht Helifly Helicopterservice für innovative Lösungen, persönliche Betreuung und schnelle Entscheidungswege. Statt anonymer Großanbieter setzt das familiengeführte Unternehmen auf Authentizität und Flexibilität. Die Bereitschaft, auch außergewöhnliche Wünsche zu realisieren, und die direkte Kommunikation sorgen für Vertrauen. Rückmeldungen belegen, dass neben der Faszination für den Flug vor allem das gelebte Verantwortungsbewusstsein in puncto Sicherheit überzeugt.

Mehr zum Angebot für Helikopter-Rundflüge, Sicherheit und Buchung unter www.helifly.at.

Helifly Helicopterservice

Daniel Ebner

Traunsteinstraße 233

A-4810 Gmunden

T:  +43 660 569 5005‬

E:  fly@helifly.at

W:  www.helifly.at 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
27.10.2026 15:20
Loading

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
131.975 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
102.924 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
86.765 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1193 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Specials
Fall erschüttert Tirol
Kind (7) massiv abgemagert: Anklage gegen Eltern
Frist verstrichen
Mordfall Kammerer: Freispruch ist rechtskräftig!
Nazi-Propagandist
Statt Diversion 7 Monate für Serienwiederbetätiger
Grausames Geständnis
Tochter getötet: „Wollte Ella nicht zurücklassen“
Krone Plus Logo
Mordfall Kammerer:
„Mit ihrem Tod haben wir lebenslang bekommen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf