Helifly Helicopterservice: Adrenalin pur erleben

Ein Flug im Hubschrauber verbindet Adrenalin, Exklusivität und natürlich atemberaubende Landschaftsperspektiven wie kaum ein anderes Erlebnis, insbesondere mit Helifly Helicopterservice. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Hubschrauberrundflügen im deutschsprachigen Raum und setzt auf höchste Sicherheitsstandards. Rundflüge, Gruppen- und Eventeinsätze sowie Spezialtransporte werden europaweit organisiert und bieten einen außergewöhnlichen Blick auf Landschaft und Stadt.