Another Incident in Vienna
Automatic Draft
Another setback involving the so-called “Auszeit-WG” for juvenile repeat offenders. A 13-year-old Syrian serial robber, who was being held in the secure facility, escaped from the Donaustadt Clinic on Tuesday morning shortly after being admitted.
Even the launch of the “Auszeit-WG”—designed for juvenile repeat offenders—got off to a rocky start. The secure facility is intended for very young suspects who, due to their age, cannot yet be tried in court. The aim is to temporarily lock them up there and, ideally, provide them with therapy.
A 13-year-old Syrian, however, threw a wrench in the authorities’ plans in Vienna. The teenager, who has a long history of robbery—the list of offenses runs into the double digits; he is also said to have been “active” during his stay—was one of the few inmates there so far.
Serial Offender Suddenly as Healthy as a Horse
After the boy complained of pain early this Tuesday morning, he was taken to the Donaustadt Clinic for further examination. There, however, the “budding gangster” was suddenly as healthy as a horse again—and fled the hospital, eluding his caregivers.
Details of the escape remain unclear. But word of this obvious “trick” will likely spread, for better or worse, among other residents of the “Auszeit WG”...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.