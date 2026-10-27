Automatic Draft

Serial Offender Suddenly as Healthy as a Horse

After the boy complained of pain early this Tuesday morning, he was taken to the Donaustadt Clinic for further examination. There, however, the “budding gangster” was suddenly as healthy as a horse again—and fled the hospital, eluding his caregivers.

Details of the escape remain unclear. But word of this obvious “trick” will likely spread, for better or worse, among other residents of the “Auszeit WG”...