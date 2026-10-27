18-Jähriger attackierte Mann (40) mit Glasflasche

Alkoholisiert und unter Drogen

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Ein Alkoholtest mit ihm verlief positiv. Der 18-Jährige war erheblich alkoholisiert und gab zudem an, Drogen konsumiert zu haben. Bei seiner Einvernahme leugnete er die Tatausführung allerdings. Die Staatsanwaltschaft Graz stellte einen Haftantrag und ordnete die Einlieferung des Verdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.