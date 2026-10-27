18-Jähriger attackierte Mann (40) mit Glasflasche

Am Samstagnachmittag kam es am Grazer Lendplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 40-Jährigen. Der 18-Jährige steht im Verdacht, den Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert zu haben. Er wurde festgenommen.
Gegen 15.30 Uhr kam es am Lendplatz in Graz zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Männer. Ohne ersichtlichen Grund gerieten ein 18-jähriger aus Afghanistan und ein 40-jähriger Grazer aneinander. Der 18-Jährige dürfte daraufhin laut Zeugenaussagen eine Bierflasche abgeschlagen und mit den Glasscherben auf den 40-Jährigen losgegangen sein.
Zeugen konnten mehrere Stich- und Schlagbewegungen gegen den 40-Jährigen wahrnehmen. Das Opfer konnte diesen großteils ausweichen und sie mit einem Stuhl abwehren, erlitt aber oberflächliche Schnittwunden an der Hand.
Alkoholisiert und unter Drogen
Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Ein Alkoholtest mit ihm verlief positiv. Der 18-Jährige war erheblich alkoholisiert und gab zudem an, Drogen konsumiert zu haben. Bei seiner Einvernahme leugnete er die Tatausführung allerdings. Die Staatsanwaltschaft Graz stellte einen Haftantrag und ordnete die Einlieferung des Verdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.
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