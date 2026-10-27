Resisted a police check
Driver without a license sped away from police with two children
A 38-year-old man was caught on radar driving 102 km/h in an urban area. During a traffic stop in Upper Austria, he and his passenger (26) became increasingly aggressive until she suddenly jumped into the car and led police on a chase. When she was stopped, it turned out she didn’t have a driver’s license but did have two small children in the car.
On Monday at 2:23 p.m., an unmarked traffic patrol was conducting laser speed checks along the B1 in the city of Wels. Within just a few minutes, three drivers were cited for flagrant speeding violations: They were traveling at 88, 91, and 102 km/h—after deducting the tolerance margin.
Suddenly, the passenger sped off
The 38-year-old driver from Lambach, who was clocked at 102 km/h, and his passenger, a 26-year-old woman from Schart, soon had several patrol cars on their tail: After the 38-year-old’s driver’s license was temporarily revoked, he and his passenger became increasingly aggressive. Although they had been ordered not to continue driving, the 26-year-old suddenly sped off.
Two children, no license
The patrol car that had been called in for backup attempted to stop the vehicle again, but the woman from Schart had no intention of pulling over. After the 26-year-old was finally stopped in Gunskirchen, it turned out that she did not have a valid driver’s license. As if that weren’t enough, there were also two minor children in the car. Charges will follow.
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